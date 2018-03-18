Vurgun yiyen dalgıç öldü

Bodrum’da bir balık çiftliğinde dalgıçlık yapan 34 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Yusuf Vefa Sirkeci, vurgun yedi. Sirkeci kurtarılamayarak yaşamını yitirirken onu kurtarmak için dalıp vurgun yiyen 2 arkadaşı İzmir’e sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik açıklarındaki bir balık çiftliğinde dalgıçlık yapan Yusuf Vefa Sirkeci, sabah saatlerinde tesisteki ağ sistemini kontrol etmek için 2 mesai arkadaşı ile denize daldı. Vurgun yiyerek fenalaşan Sirkeci’yi fark eden arkadaşları su yüzüne çıkardı. Tekneye alınan dalgıç karada bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekipleri, denizdeyken kalbi durduğu bildirilen adamın kalbini tekrar çalıştırabilmek için hastaneye gidene kadar kalp masajı yaptı. Bodrum Devlet Hastanesinde Sirkeci’yi hayata döndürebilmek için uzun süre çaba sarf edildi, fakat çabalar sonuçsuz kaldı. Hastanenin morguna kaldırılan Sirkeci polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuma gönderildi.

Basınçtan etkilenen Sirkeci’nin 2 mesai arkadaşı ise tedbir amaçlı önce Milas’a ardından da İzmir’e sevk edildiği, sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan Vefa Sirkeci’nin dalış takımlarına Sahil Güvenlik ekiplerince incelenmek üzere el konuldu.