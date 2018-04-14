Vurulan bilimsel araştırma merkezindeki hasar görüntülendi

ABD, Fransa ve İngiltere’nin vurduğu Şam’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezinde meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Şam’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezindeki hasarın görüntüleri yayınlandı. Muhalif bir askeri kaynağa göre, bilimsel araştırma merkezinde kimyasal silahlar üretiliyordu. Doğu Guta ve daha önce de sivillerin hedef alındığı saldırılarda bu silahlar kullanılmıştı.