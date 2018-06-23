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Vurulan iki kadından biri öldü, mahalle karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

BURSA'da, aralarında çıkan tartışmada açılan ateş sonucu ağır yaralanan 2 kadından biri olan Sevda Doğan (50) hayatını kaybetti.

Mehmet İNAN-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, aralarında çıkan tartışmada açılan ateş sonucu ağır yaralanan 2 kadından biri olan Sevda Doğan (50) hayatını kaybetti. Haberi alan kadının yakınları taşlar ve sopalarla gözaltındaki şüphelinin evini bastı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 KRJ 73 plakalı otomobil ile Yavuzselim Mahallesi'nde gezen Fırat E. ve arkadaşları ile Sevda Doğan arasında sözlü tartışma çıktı. Doğan, 2016 yılında bir cinayet sonucu öldürülen oğlu Gökhan Şen'in Fırat E.'nin ve arkadaşları tarafından yoldan çıkarıldığını söyledi. Doğan'ın mahallelerine gelmemelerini istemesi üzerine kavga büyüyünce mahalleliler 73 ayrı suçtan sabıkası bulunan Fırat E. ve arkadaşlarının otomobiline saldırıp linç girişiminde bulundu. Bu esnada silahını çeken Fırat E., Sevda Doğan'a ve Doğan'ın hayatını kaybeden oğlunun eşi olan Zübeyde Şen'e (36) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sevda Doğan olaydan bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken kaçan Fırat E. sabah saatlerinde Mihraplı Mahallesi'nde yakalandı. Sevda Doğan'ın ölüm haberi üzerine Doğan'ın yakınları taşlar ve sopalarla gözaltındaki Fırat E.'nin Yavuzselim Mahallesindeki evini bastı. Yaşanan gerginlik Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin mahallede tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

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