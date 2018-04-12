HABER

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 06:21 | Son Güncelleme

Van’da birlikte yaşadığı Kader Özdemir’i WhatsApp programında kullandığı profil fotoğraflarını beğenmediği için çıkan kavgada öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Halit Çançin’e, resmi nikah olmadığı için ağırlatıcı nedenlerin uygulanmadığı belirtildi.

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 26 Ocak 2017'de birlikte yaşadığı Özdemir'i 50 bıçak darbesiyle öldüren Çançin'e verdiği cezanın gerekçeli kararında, sanıkla maktul arasında resmi nikah bulunmadığına işaret etti.

Sanığın, Özdemir ile evlenmek istemediği, ailesinin kendisini buna zorladığı yönünde ifade verdiği vurgulanan gerekçeli kararda, tanık beyanları, evlenmek için başlık parası ödemesi gibi hususların dikkate alınarak savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

WHATSAPP FOTOĞRAFINI BEĞENMEDİ

Kararda, sanığın Kader Özdemir'in WhatsApp programında kullandığı profil fotoğraflarını beğenmediği, bu nedenle tartıştıklarına yer verilerek, şöyle denildi:

"Sanığın yakını olan tanıklar, sanık ile maktul Kader'in birbirleriyle isteyerek evlendiklerini ve aralarında bir husumet bulunmadığını, ayrıca tanıkların maktulün sanığı aldatmadığını ifade etmiştir. Böylece sanığın maktulün kendisini aldattığı ve istemeden evlendiğine ilişkin savunmasına mahkememizce itibar edilmemiştir. Maktulün kendisine karşı ağır konuştuğu ve hakaret içeren sözleri sarf ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delilin bulunmadığı anlaşılmıştır. Sanığın maktul Kader Özdemir'i 50 bıçak darbesiyle darp ettiği, 25'in üzerinde darbenin öldürücü mahiyette olduğu, sözü edilen yaraların kesici ve delici alet ile meydana geldiği yapılan otopsiden ve adli muayene raporundan anlaşılmaktadır."

"AĞIRLATICI NEDEN UNSURLARI SOMUT OLAYDA OLUŞMADI"

Sanığın, eyleminin TKC'nin 81/1 madde ve fıkrasında yasal unsurları tanımlanan "kasten insan öldürme" suçunu oluşturduğu, bu bağlamda sanığın sözü edilen madde kapsamında cezalandırılması gerektiğinin tartışmasız olduğu kaydedilen kararda, Yargıtay içtihatlarına yansıyan kararlar da örnek gösterilerek, "canavarca hisle öldürme" ağırlatıcı nedeninin unsurlarının somut olayda oluşmadığı belirtildi.

"RESMİ NİKAH OLMADIĞI İÇİN AĞIRLATICI NEDEN TATBİK ETME OLANAĞI YOK"

Kararda, sanığın Özdemir ile evlenmeden birlikte yaşadığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"TCK'nin 82/1-d madde ve fıkrasında kast edilen 'resmi nikahla evli olan eştir.' Bu nedenle maktul ile imam nikahı kıydırmak suretiyle evlenen sanığa sözü edilen maddede düzenlenen ağırlatıcı nedeni tatbik etme olanağının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, sanığın maktulün ailesine başsağlığı dilemesi, pişmanlığını dile getirmesi, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları, cezanın geleceği üzerindeki etkileri nazara alınarak, sanık hakkında hükmedilen müebbet hapis cezasının 25 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verilmiştir."

Özdemir ailesinin avukatlarının verilen cezayı az bularak yaptığı itiraz üzerine dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.

(AA)

Sokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyorSokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyor
Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılarErdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar
Sürücü kursunda dehşet!Sürücü kursunda dehşet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van cinayet WhatsApp fotoğrafı kadın cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

İlginizi Çekebilir

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...

Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Antalya'da eve gelen arkadaşına bekle dedikten sonra 8. kattan atladı

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.