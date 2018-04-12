WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 26 Ocak 2017'de birlikte yaşadığı Özdemir'i 50 bıçak darbesiyle öldüren Çançin'e verdiği cezanın gerekçeli kararında, sanıkla maktul arasında resmi nikah bulunmadığına işaret etti.

Sanığın, Özdemir ile evlenmek istemediği, ailesinin kendisini buna zorladığı yönünde ifade verdiği vurgulanan gerekçeli kararda, tanık beyanları, evlenmek için başlık parası ödemesi gibi hususların dikkate alınarak savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

WHATSAPP FOTOĞRAFINI BEĞENMEDİ

Kararda, sanığın Kader Özdemir'in WhatsApp programında kullandığı profil fotoğraflarını beğenmediği, bu nedenle tartıştıklarına yer verilerek, şöyle denildi:

"Sanığın yakını olan tanıklar, sanık ile maktul Kader'in birbirleriyle isteyerek evlendiklerini ve aralarında bir husumet bulunmadığını, ayrıca tanıkların maktulün sanığı aldatmadığını ifade etmiştir. Böylece sanığın maktulün kendisini aldattığı ve istemeden evlendiğine ilişkin savunmasına mahkememizce itibar edilmemiştir. Maktulün kendisine karşı ağır konuştuğu ve hakaret içeren sözleri sarf ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delilin bulunmadığı anlaşılmıştır. Sanığın maktul Kader Özdemir'i 50 bıçak darbesiyle darp ettiği, 25'in üzerinde darbenin öldürücü mahiyette olduğu, sözü edilen yaraların kesici ve delici alet ile meydana geldiği yapılan otopsiden ve adli muayene raporundan anlaşılmaktadır."