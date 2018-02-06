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Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 06:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da liseli R.A. ile Yunus Emre Şahin, internet kafede bilgisayar oyunu Wolfteam nedeniyle tartıştı. Sosyal medyada küfürleşen iki genç buluştu. Yunus Emre’nin yumruk attığı R.A. cebindeki bıçağı arkadaşının boğazına sapladı.

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

İstanbul Esenyurt’ta mahalleden arkadaş olan iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. İstiklal Mahallesi’nde önceki akşam meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; Lise öğrencisi olan mahalle arkadaşları 16 yaşındaki R.A ve Yunus Emre Şahin, internet kafede oynadıkları şiddet içerikli bilgisayar oyunu Wolfteam nedeniyle tartışmaya başladı. Online oynanan oyunda yapılan hatalar nedeniyle çıkan anlaşmazlık, sosyal medyada küfürleşmeye kadar gitti. Ardından iki çocuk önceki akşam sözleşip buluştu. Tanıkların ifadesine göre çocuklardan Yunus Emre, R.A.’ya peş peşe yumruk attı.

BIÇAĞI BOĞAZINA SAPLADI

Düştüğü yerden kalkan R.A. ise cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşının boğazına, ardından koluna sapladı. Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre 16 yaşındaki saldırgan R.A., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği’nin ortak çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

İNSANA KARŞI KURT ADAM

Wolfteam adlı oyun, son teknolojiyi kullanan insanlarla kurt adamları karşı karşıya getiriyor. Bir kere dönüşüm yaşadıktan sonra çeşitli yakın dövüş taktikleriyle insanüstü performans gösteriliyor. İnsanlar ise inanılmaz bir silah gücüne sahip. Şiddet dozu hayli yüksek hikâye dünyanın çeşitli bölgelerinde geçiyor.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
nasıl mal bır nesıl yetısıyor arkadas allah ıslah etsın akıl fıkır versinya
Köyden kente göçü kaldıramayan ailelerin, ne köylü ne kentli olabilmiş çocukları.
@rainman0602 sen safmısın arkadaş ne biçim bir tespit bu o zaman şehirde yaşayıpta cinayet işleyenleri ne yapacaksın sen neyin kafasını yaşıyorsun yürü git işine
Suçlu kim sizce? Ebeveynleri mi? Oyun yapımcıları mı? Devlet? Hepsi?
Gizli reklam yapıyorsun mynet...
yemin ediyorum şaka gibi
Yıllardır söylüyorum Bu oyunlar çocukları canavarlaştırıyor. İnsan öldürmeyi çok basit ve sıradan bir iş haline getiriyor zihin altında. Oyun ile gerçek hayat bütünleşerek insan öldürmeyi oyun zannettiriyor. Şu an bu oyunları oynayan yada oynamış herkes potansiyel birer katildir. Uyuşturucudan daha beter bir illet. Bütün oyunları kastetmiyorum. Kanlı ve ölümlü vurdulu kırdılı olanları kastediyorum.
ana babalar bir an önce oturup hızlı düşünün günlük yapılan okadar çılgınlıklar bir gün bedeli ağır olur boşvermişlik havalarda olmak der ken işler çıkmaza giriyo
oyun kurtarır artık hayallerinizi hayatlarınızı ailelerinizi
Oyunu da bir güzel anlatmışsın mynet. Alıp oynayalım mı yani mevzu bu mu ?
akşam haberlerde izledim bu çocuk göz göre göre öldü enaz 5 dakika bir bakkalın içinde yardım istedi kimse yardım etmedi görüntülerde var zaten insanlık ölmüş kardeşim hatta yerler kan oluyor diye bide çocuğu dısarı kovdular Allah Rahmet Eylesin Ailesine sabır versin
Ne derseniz deyin bütün olay ailede bitiyor.Sen çocuğuna adam gibi eğitim vermezsen,çocuğun gidip toplu katliam bile yapar.Çocuk aileden ne görürse ona göre şekillenir.Ha bir de arkadaş ortamı da önemli.Ailen arkadaş ortamıyla ilgili gerekli uyarıları yapıp ilgilenirse çocuk arkadaşlarınıda ona göre seçecektir.Sonuçta yine bütün iş ailede bitiyor.
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