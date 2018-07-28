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Yaban arısı sokan çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken yaban arılarının saldırısına uğrayan Orhan Bak (66), hayatını kaybetti.

Yaban arısı sokan çiftçi öldü

Uğur AYDIN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken yaban arılarının saldırısına uğrayan Orhan Bak (66), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Vakfıkebir ilçesinde meydana geldi. İlçedeki fındık bahçesinde ot biçen Orhan Bak, yaban arılarının saldırısına uğradı. Vücudunun 5 farklı yerinden sokulan Orhan Bak, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin acil servisine giderek tedavisini yaptırdı. Taburcu olduktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Orhan Bak, bir süre sonra gelen ailesi tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bak'ın yaşamını yitirdiğini saptadı.
Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Orhan Bak'ın cenazesi, Vakfıkebir Merkez Eski Cami'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Yaban arısı sokan çiftçi öldüYaban arısı sokan çiftçi öldü

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