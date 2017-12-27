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Yaban domuzun saldırdığı çoban, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 21:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de yaban domuzunin saldırdığı çoban İsmail Pala (35) yaralandı. Merkeze bağlı Dündarlı Kasabası'nda arazide koyun otlatan İsmail Pala'ya yaban domuzu saldırdı. Palayı vücudunun çeşitli yerlerinden ısırarak yaralayan domuz, çoban köpeklerinin saldırmasıyla kaçtı. Telefonla yakınlarına ulaşıp yaralandığını söyleyen Pala, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tadevi altına alınan Pala'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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