Yaban domuzunun saldırdığı bir kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaban domuzunun saldırdığı bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Ayşepınar Mahallesinde meydana gelen olayda 54 yaşındaki Şaban U. araziye mantar toplamaya çıktı. Arazide yaban domuzunun saldırdığı Şaban U. sağ bacağından aldığı darbelerle yaralandı. Yakınlarından yardım isteyen Şaban U., olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şaban U., "Araziye mantar toplamaya gitmiştim. Birden önüme çıktı ve iki defa saldırdı. Ondan sonra da kaçtı gitti" diye konuştu.
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