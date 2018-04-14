Yaban keçisi avlayanlar yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaban keçisini avlayan şahısları yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü Domuz Deresi Mevkiinde yaban keçisi avlandığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen yere gitti. Burada 4 kişinin avladıkları yaban keçisini parçalayarak, etini poşetlere koyduklarını fark etti.
Şahıslar ile ilgili olarak işlem başlatan ekipler, yaban keçisi avladıkları için 18 bin 315 TL. tazminat, birde kişi başı bin 870 TL. idari para cezası kesildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi
Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi
Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum