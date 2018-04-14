Yaban keçisi avlayanlar yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaban keçisini avlayan şahısları yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyü Domuz Deresi Mevkiinde yaban keçisi avlandığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen yere gitti. Burada 4 kişinin avladıkları yaban keçisini parçalayarak, etini poşetlere koyduklarını fark etti.

Şahıslar ile ilgili olarak işlem başlatan ekipler, yaban keçisi avladıkları için 18 bin 315 TL. tazminat, birde kişi başı bin 870 TL. idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.