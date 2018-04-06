Denizli’nin Çivril ilçesinde kaçak olarak çalıştırıldıkları tespit edilen 12 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Alınan bilgilere göre; Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yaptıkları denetimlerde ilçede faaliyet gösteren içkili restoranlara baskın yaptı. Yapılan baskın sonucunda işletmelerin içerisinde Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan uyruklu kadınlar olduğu tespit edildi. Evrak kontrolleri yapıldıktan sonra gözaltına alınan bayanlar ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınan ve yapılan idari işlemler sonrası Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan uyruklu 12 kadının çalışma izinlerinin olmadığı tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından 12 kadın Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi.