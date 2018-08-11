HABER

Yabancılara yönelik huzur uygulamasında, 351 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de eş zamanlı gerçekleştirilen 'Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması'nda, aranan 351 kişi yakalandı.

Yabancılara yönelik huzur uygulamasında, 351 kişi yakalandı

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'de eş zamanlı gerçekleştirilen 'Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması'nda, aranan 351 kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıt dışı olarak ülkede bulunan yabancıların gerekli işlemlerinin yapılması için il göç idarelerine teslim edilmesi amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve İl/İlçe Belediye Başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de içinde bulunduğu karma ekipler tarafından 'Yabancı Şahsılara Yönelik Huzur Uygulaması' gerçekleştirildiği belirtildi. Uygulamada, 29 bin 208 personel, 122 dedektör köpek, 1 deniz aracı, 1 hava aracı, toplamda 6 bin 376 karma ekibin 5 bin 395 uygulama noktasında görev aldığı belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Uygulamada 228 bin 208 şahıs kontrol edildi. 2 yağma/gasp, 14 yaralama, 11 hırsızlık, 2 dolandırıcılık, 2 çocuk istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak,1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 2'si çocuk olmak üzere 10 (5'i yabancı uyruklu) kayıp şahıs ve 295 diğer suçlardan olmak üzere toplam 351 (5'i yabancı uyruklu) aranan şahıs yakalandı. 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 501 şahıs gözaltına alındı. 10 bin 162 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 35 iş yeri kapatıldı. 66 bin 117 araç kontrol edildi, 38 aranan araç yakalandı, 736 bin 262 TL adli-idari para cezası kesilerek, 256 araç trafikten men edildi. 565 şahsa idari işlem yapıldı. 223 yabancı uyruklu şahıs, idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 2 tabanca, 9 av tüfeği, 54 mermi, 5 kesici/delici alet, 5 kurusıkı tabanca, 43 gram eroin, 107 gram esrar, 5 bin 259 paket kaçak sigara ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi."

FOTOĞRAFLI

Yabancılara yönelik huzur uygulamasında, 351 kişi yakalandıYabancılara yönelik huzur uygulamasında, 351 kişi yakalandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
6 yaşındaki Ali Nihat'ın başına, bisikletin gidonu saplandı6 yaşındaki Ali Nihat'ın başına, bisikletin gidonu saplandı
Bankta oturan kadının vurulma anı kameradaBankta oturan kadının vurulma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.