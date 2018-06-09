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Yağ fabrikasındaki yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, bir yağ fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, bir yağ fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, dün akşam saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan yağ fabrikasının ambalaj deposunda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede depoyu sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangında yaralanan olmazken, fabrikada zarar meydana geldi.

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