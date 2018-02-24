Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet devrildi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Balıkesir istikametine seyir halinde olan 43 AC 793 plakalı kamyonetin sürücüsü yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sonrası polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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