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Yağışta kontrolden çıkan araç refüje çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 10:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüje çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.Didim’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olurken, Altınkum yolu üzerinde seyir halinde olan araçlardan biri refüje girmesi ile birlikte caddede trafik durdu.

Yağışta kontrolden çıkan araç refüje çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüje çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Didim’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili olurken, Altınkum yolu üzerinde seyir halinde olan araçlardan biri refüje girmesi ile birlikte caddede trafik durdu. İlk müdahaleyi çevreden esnaflar olay yerine gelmesi ile sürücü ve araçta mahsur kalanlar çıkarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yağışta kontrolden çıkan araç refüje çıktı

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