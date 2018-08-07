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Yağma şüphelisinin parmak izi cinayet bıçağında

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evine girdikleri Türkan Tuncer'in (65) ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayarak bir miktar altın ve parasını yağmalayan 2'si Gürcü 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yağma şüphelisinin parmak izi cinayet bıçağında

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evine girdikleri Türkan Tuncer'in (65) ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayarak bir miktar altın ve parasını yağmalayan 2'si Gürcü 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tuncer ve yakınları, adliyeye gelişleri sırasında şüphelilere tepki gösterdi. Şüphelilerden Murat Ç.'nin parmak izinin, 2009 yılında işlenen bir cinayette kullanılan bıçaktaki parmak iziyle örtüştüğü belirlendi.
Olay, 2 Ağustos sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde, tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer, evin içerisinde yüzleri maskeli 2 kişiyle karşılaştı. Tuncer, soygunculardan birinin maskesini çıkardı. Bunun üzerine şüpheliler, Tuncer'in ağzını koli bandıyla kapattı, elini ve ayağını da iple bağlayarak başına şal geçirdi. Evde altın ve paraların yerini soran soyguncular, cevap vermeyen Tuncer'i dövdükten sonra, yerlerde sürükleyip tekmeledi. Yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın, saldırganların elinden kurtulmak için, altın ve paraların yerini söyledi. Evin her yerini arayıp etrafı dağıtan soyguncular; 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lira parayı bulduktan sonra Tuncer'i yeniden dövüp kaçtı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirleyerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yaptı. Yağma olayını gerçekleştirenlerin Gürcistan uyruklu David G. (46) ve Genadi S. (38) olduğu tespit edildi. Polis, şüphelilerin Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yapılan bilgi paylaşımının ardından şüpheliler David G. ve Genadi S. ile onlara yardım eden Murat Ç. (39) otelde yakalanarak Manavgat'a getirildi.
'GENADİ HIRSIZLIKTA UZMAN' DEDİ
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Murat Ç. polise verdiği ifadede, geçen yıl Çolaklı Mahallesi'ndeki çarşı yıkılıncaya kadar butikçilik yaptığını söyledi. David G. ile 15 yıl kadar önce Gürcistan'da tanıştığını söyleyen Murat Ç., “Ben David'i tanırdım. Genadi'yi tanımazdım. David, Genadi'yi 'Hırsızlıkta uzman' diye tanıştırdı. Benim bunların yaptığı hırsızlıkla ilgim yok. Ben sadece onlara araç kiralayıp şoförlük yapardım. Bana bu işten 2 bin lira verdiler" dedi. Murat Ç., Türkan Tuncer'in evinden alınan altınların, Mersin'de 13 bin 500 TL'ye bozdurulduğunu anlattı.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
David G. ve Genadi S. ise Tuncer'in ellerini ve ayaklarını, bağırmasını önlemek için de ağzını bağladıklarını itiraf etti. Evden aldıkları para ve altınlarla Adana'ya gittiklerini söyleyen şüpheliler, altınları Mersin'de 6 bin 500 liraya bozdurduklarını iddia etti. David G. ve Genadi S., bir süre önce Antalya'da bir eve girerek 3 bin 300 lira çaldıklarını da itiraf etti.
MURAT Ç.'NİN PARMAK İZİ CİNAYET BIÇAĞINDA
Şüphelilerin Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi eşleştirmesinde, 2009 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Kadir Özdal'ın öldürülmesinde kullanılan bıçaktaki parmak iziyle Murat Ç.'nin parmak izinin eşleştiği belirlendi. Murat Ç.'nin, Kadir Özdal cinayeti konusunda da sorgulanacağı belirtildi. Şüpheli Genadi S.'nin parmak izinin ise 2011 yılında Artvin'de hırsızlık yapılan bir evde bulunan parmak iziyle örtüştüğü belirlendi.
TÜRKAN TUNCER VE YAKINLARI SALDIRDI
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen Türkan Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yumrukla bir vurmam lazım. Yeminim var. Terlikle bir vurmam lazım. Yeminimi yerine getireceğim" dedi. Türkan Tuncer ve yakınlarının şüphelilere saldırısı, polis tarafından engellendi.

FOTOĞRAFLI

Yağma şüphelisinin parmak izi cinayet bıçağındaYağma şüphelisinin parmak izi cinayet bıçağındaYağma şüphelisinin parmak izi cinayet bıçağındaYağma şüphelisinin parmak izi cinayet bıçağında

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