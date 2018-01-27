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Yağmur duasına çıkılan Şanlıurfa'da, tarim arazileri su altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı bölgede, çiftçiler birkaç gün önce yağmur duasına çıkmıştı.

Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Şanlıurfa'da son 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Siverek ve Viranşehir'de yağışlar nedeniyle kerpiç evler yıkıldı, dereler taştı, araçlar suda sürüklendi. Ekili tarlaların da hasar gördüğü bölgedeki çiftçiler zor duruma düştü. Yağışlar nedeniyle zor günler geçiren bölge halkı için iş makineleri seferber oldu.

Yağışlar bugün etkisini yitirirken, kurak bir kış mevsimi geçiren bölgedeki çiftçiler, geçen günlerde kent merkezi başka olmak üzere Siverek, Viranşehir ve Akçakale ilçelerinde yağmur duasına çıkmıştı.

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