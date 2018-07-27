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Yağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak ölen Sami Tutal (49), toprağa verildi.

Yağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak ölen Sami Tutal (49), toprağa verildi. Sami Tutal'ın, cinayetten tutuklu kardeşi Burhan Tutal, asker nezaretinde cenazeye katıldı.
Dün akşam Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta meydana gelen olayda, Sami Tutal, ailesiyle oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlemeye başladı. Tutal, iddiaya göre, bu sırada binanın elektrik tesisatındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Sami Tutal, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tutal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CEZAEVİNDEKİ KARDEŞİ DE KATILDI
Sami Tutal için Hocaköy Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. 1 Mayıs 2018 tarihinde tartıştığı Seçkin Memiş'i (45) baltayla öldüren Sami Tutal'ın kardeşi Burhan Tutal da cezaevinden izinli olarak cenazeye katıldı. Bir eli, yanındaki astsubayın eline kelepçelenen Burhan Tutal, cenaze namazında saf tuttu. Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı cenaze namazı ardından Sami Tutal, toprağa verildi.

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Yağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildiYağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildiYağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildiYağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildi

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