HABER

Yağmur suyunu temizlerken akıma kapılıp ölen adam toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 00:16 | Son Güncelleme

BURSA?nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak ölen Sami Tutal (49), toprağa verildi.

BURSA?nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak ölen Sami Tutal (49), toprağa verildi. Tutal'ın, cinayetten tutuklu kardeşi Burhan Tutal, asker nezaretinde cenazeye katıldı.
Dün akşam Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'ta meydana gelen olayda Sami Tutal, ailesiyle oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlemeye başladı. Tutal, iddiaya göre bu sırada binanın elektrik tesisatında oluşan kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Tutal, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıdı. Tutal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
CEZAEVİNDEKİ KARDEŞİ DE KATILDI
Sami Tutal için Hocaköy Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı. 1 Mayıs 2018 tarihinde tartıştığı Seçkin Memiş'i (45) baltayla öldüren Sami Tutal'ın kardeşi Burhan Tutal da cezaevinden izinli olarak cenazeye katıldı. Bir eli, yanındaki astsubayın eline kelepçelenen Burhan Tutal, cenaze namazında saf tuttu. Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı cenaze namazı ardından Sami Tutal, toprağa verildi.

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçtiAydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı

Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

İstanbul Avcılar’daki çuvala bağlı bulunan cesetten kayınpeder cinayeti çıktı! Katil gelini ve arkadaşı çıktı!

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.