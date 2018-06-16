HABER

Yağmurda ağaç altına giren genç, yıldırım düşmesi sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ’nde şiddetli yağmur sırasında ağaç altına giren Çağatay Yaratan (16), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,(DHA)- KIRKLARELİ’nde şiddetli yağmur sırasında ağaç altına giren Çağatay Yaratan (16), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Yündalan köyünde, sağanak sırasında evinin bahçesindeki ağacın altına sığınan Çağatay Yaratan'ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Yaratan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (3)Lunaparkta balerinden düşen çocuk öldü (3)
Çakmak gazı tüpünün patladığı balkonda yangın çıktıÇakmak gazı tüpünün patladığı balkonda yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Adana'da yaşlılık maaşı kendinden habersiz çekilen Nuriye nineden insanlık dersi

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Türkiye'yi ağlatan Nuriye nineden insanlık dersi!

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.