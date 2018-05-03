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Yağmur'un ailesinden taciz sanığına milyonluk tazminat davası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, arkadaşının dedesi Tuncay Ç.'nin (57) tacizine uğradığı öne sürülen ve duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden ölen Yağmur K.

Yağmur'un ailesinden taciz sanığına milyonluk tazminat davası

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, arkadaşının dedesi Tuncay Ç.'nin (57) tacizine uğradığı öne sürülen ve duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden ölen Yağmur K. (9) için ailesi ve yakınları harekete geçti. Aile, kızlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL manevi, 1 TL de maddi tazminat davası açtı.
İlçeye bağlı Kızılay Mahallesi'nde oturan ilkokul öğrencisi Yağmur K., 29 Temmuz 2016 tarihinde akşam saatlerinde, babasından izin alıp, komşularının kızı G.A. ile balkonlarında oynamaya gitti. Arkadaşı, oyun sırasında tartışmaları nedeniyle küsüp, Yağmur K.'nin yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur K.'nin yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç., iddiaya göre, bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada hem de evin salonunda, torunu yanlarında olmadığı sırada Tuncay Ç.'nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur K., rahatsız olup, dışarı çıkarak, karşıdaki evlerine gitti.
STRESE KALBİ DAYANMADI
Yağmur K.'nin, yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise gidip, şikayette bulundu. Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra Tuncay Ç. hakkında, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağmur K., ilk duruşmadan 2 gün önce, 21 Kasım 2017 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatı ile birlikte gelen sanık Tuncay Ç.'yi tutukladı. Yağmur K.'nin kalp krizinden öldüğü, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuyla da kesinlik kazandı. Davada, Yağmur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan, 3 çocuk sahibi servis şoförü Tuncay Ç., tahliye edildi.
ANNE- BABAYA DAVA ŞOKU
Kızlarının ölümüne neden olmakla suçladıkları Tuncay Ç.'nin serbest bırakılmasına büyük tepki gösteren Yağmur K.'nin ailesini şoke eden ikinci haber de yine savcılıktan geldi. Duruşma öncesinde kalp krizinden ölen Yağmur K.'nin babası T.K., annesi F.K. ve yakınları S.F. hakkında, sanığın kızı T.A.'ya saldırdıkları iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kızlarının acılarını yaşadıkları dönemde kendilerine dava açılmasıyla yıkılan aile için mahkemeden sevindiren karar çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yağmur K.'nin babası T.K., annesi F.K. ve yakınları S.F., beraat etti.
MÜCADELEYİ BIRAKMADILAR
Yağmur'un babası ve annesi ile yakınları, hem kızlarının ölümüne neden olan kişiye hem de kendilerine haksız suçlamada bulunanlara karşı mücadelelerini sürdürme kararı aldı. Aile, bu olayın örnek olması ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için tazminat davası açtı. Aile, kızlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL manevi, 1 TL de maddi tazminat davası açtı.

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Yağmur'un ailesinden taciz sanığına milyonluk tazminat davasıYağmur'un ailesinden taciz sanığına milyonluk tazminat davası

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