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’Yakalama emri’ bulunan şahıs Yunanistan’a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Edirne’nin İpsala ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 6 kişi ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.3 ayrı suçtan yakalama emri bulunduğu tespit edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala’daki Kumdere köyü sapağında A.Ç.

Edirne’nin İpsala ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 6 kişi ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
3 ayrı suçtan yakalama emri bulunduğu tespit edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala’daki Kumdere köyü sapağında A.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sürücü A.Ç. ile yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen Ş.Y., B.Y., C.Y., T.Y., M.K. ve Suriye uyruklu S.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Araçta bulunan M.K.’nin, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından 3 ayrı arama emri bulunduğu belirlendi.
Suriyeli S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. İfadeleri tamamlanan diğer 6 şüpheli ise İpsala Adliyesine sevk edildi.
M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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