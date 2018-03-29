Yakalama kararı bulunan üsteğmen ve astsubay gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir’de üsteğmen ve astsubay üstçavuş gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Açığa alınan Hava Mühendis Üsteğmen İ.A. ile meslekten ihraç edilen Jandarma Astsubay Üstçavuş E.T. operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında Konya’ya gönderilecek.
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