HABER

Yakalama kararı bulunan üsteğmen ve astsubay gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir’de üsteğmen ve astsubay üstçavuş gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliye operasyon düzenledi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir’de üsteğmen ve astsubay üstçavuş gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Açığa alınan Hava Mühendis Üsteğmen İ.A. ile meslekten ihraç edilen Jandarma Astsubay Üstçavuş E.T. operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma kapsamında Konya’ya gönderilecek.

Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!
Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı!Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.