Yakalanan cezaevi firarisi: Beni nasıl buldunuz

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, cezaevi firarisi İbrahim Gökcan (53), jandarma tarafından yakalandı. Jandarmayı karşısında görünce "Beni nasıl buldunuz" diyerek şaşırdığı öğrenilen Gökcan, sevk edidiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden İbrahim Gökcan'ın harabe bir evde saklandığını öğrendi. Bu sabah Akçaova Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlenen ekipler, 'adam öldürme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilen Gökcan'ı yakaladı. Karşısında jandarma ekiplerini gören zanlının, "Beni nasıl buldunuz" diyerek şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökcan, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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