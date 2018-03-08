Yakalanan hırsız, arkadaşlarının kendisini dolandırdığını polisten öğrendi

Adana’da birçok eve girip 80 bin lira değerinde eşya çaldıkları ileri sürülen 3 kişiden 1’i yakalandı. Diğer iki zanlının bir evden çaldıkları 16 bin lira nakit parayı söylemeyerek yakalanan zanlıyı dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlılardan birinin girdiği evden inerken düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan’a bağlı Gürselpaşa, Pınar ve Belediye Evleri mahallelerinde 20 Şubat-5 Mart tarihleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, farklı adreslerdeki 6 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde 3 kişi, girdikleri evlerden yaklaşık 80 bin lira değerinde elektronik alet, ziynet eşyasının yanı sıra nakit para da çalıp kayıplara karıştı. Art arda gelen ihbarlar sonrasında Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, hırsızların peşine düştü.

Ekipler, ilk olarak güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri mercek altına aldı. Adeta bir dedektif gibi iz süren polis, olayları Mustafa K. ile birlikte 20 yaşındaki Delil Y. ve 27 yaşındaki Şahin K.’nın gerçekleştirdiğini belirledi. Kısa sürede zanlıların izine ulaşan polis, şahıslardan Mustafa K.’yı yakaladı. Mustafa K.’nın hırsızlık sonrası girdiği evden ayrılırken balkondan düştüğü ortaya çıktı.

Emniyette sorguya alınan Mustafa K’nın, "Delil ve Şahin yanıma gelip, ‘evlere girip hırsızlık yapmayı planlıyoruz. Ne bulursak paylaşırız’ dedi. Ben de bir süredir işsiz olduğum ve paraya ihtiyaç duyduğum için bu tekliflerini kabul ettim" dediği öğrenildi.

Polis, 18 Şubat’ta Gürselpaşa Mahallesi’nde H.K.K.’ya ait evden 19 bin lira elektronik alet ve ziynet eşyasıyla birlikte 16 bin lira nakit para çalındığı bilgisini verip, Mustafa K.’ya bu olaydaki rolünü sordu. Bilgi karşısında adeta şok olan Mustafa K., "Benim bundan haberim yok. Bana paradan hiç bahsetmediler. Güvenip, birlikte yola çıktığım arkadaşlarım beni de kandırmış. Parayı benden saklayıp, kendi aralarında paylaşmışlar" yanıtını verdi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis her yerde Delil Y. ve Şahin K.’yı arıyor.