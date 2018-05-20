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Yakalanan hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da yolda yürüyen bir kişinin cebindeki cüzdanı alıp kaçtığı iddia edilen Suriyeli Ahmet B., çevredekiler tarafından yakalandı.

Yakalanan hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da yolda yürüyen bir kişinin cebindeki cüzdanı alıp kaçtığı iddia edilen Suriyeli Ahmet B., çevredekiler tarafından yakalandı. Durumu fark eden diğer kişilerin de tepki gösterdiği Ahmet B., onlarca kişi tarafından tekme- tokat dövüldü. Polisin araya girmesiyle linç edilmekten kurtarılan Suriyeli, gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Ahmet B., arkasından yaklaştığı ismi öğrenilmen bir kişinin cebindeki cüzdanı alıp kaçtı. Bu sırada cüzdanının çaldığını fark eden bir kişinin "Hırsız var" diye bağırması üzerine kaçan Suriyeli'yi görenler peşine düştü. Çevredeki vatandaşlar, kısa sürede yakaladığı Suriyeli Ahmet B.'ye tekme- tokat dövdü. Etrafında toplanan onlarca kişi tarafından dövülen Ahmet B., polise teslim edilmek için yere yatırıldı. Öfkeli grup tarafından linç edilmekten polisin gelmesiyle kurtarılan Suriyeli Ahmet B., vatandaşların arasından güçlükle alınarak Sarayönü Polis Merkezi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yakalanan hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardıYakalanan hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardıYakalanan hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardıYakalanan hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

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