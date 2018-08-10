HABER

Yakalanan yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

2 ŞÜPHELİ SİVAS'A GETİRİLDİ Sivas'ta bir kişinin 16 bin 300 lirasını yankesicilik yöntemi ile aldıkları iddiasıyla aranırken Adana'da yakalanan Fırat Ç.

2 ŞÜPHELİ SİVAS'A GETİRİLDİ Sivas'ta bir kişinin 16 bin 300 lirasını yankesicilik yöntemi ile aldıkları iddiasıyla aranırken Adana'da yakalanan Fırat Ç. ve Hasan D., işlemlerinin ardından Sivas'a getirildi. Sivas'ta emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Köylerinin su altında kalacağı iddiasıyla yeni yol yapımına engel oldularKöylerinin su altında kalacağı iddiasıyla yeni yol yapımına engel oldular
Otelde telefon çalan Alman turist, uçağın merdiveninde yakalandıOtelde telefon çalan Alman turist, uçağın merdiveninde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.