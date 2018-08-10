Yakalanan yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktı (2)

2 ŞÜPHELİ SİVAS'A GETİRİLDİ Sivas'ta bir kişinin 16 bin 300 lirasını yankesicilik yöntemi ile aldıkları iddiasıyla aranırken Adana'da yakalanan Fırat Ç. ve Hasan D., işlemlerinin ardından Sivas'a getirildi. Sivas'ta emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

