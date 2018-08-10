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Yakalanan yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir vatandaşın yankesicilik yöntemiyle 16 bin 300 lirasını çalan 3 kişi, Adana'da yakalandı.

Yakalanan yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- SİVAS'ta bir vatandaşın yankesicilik yöntemiyle 16 bin 300 lirasını çalan 3 kişi, Adana'da yakalandı. Şüphelilerden sahte kimlik kullanan Yasin İlbaş'ın ise 2010 yılında kayınvalidesi öldürüp, boşandığı eşini yaralayan firari hükümlü olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre, Fırat Ç., Hasan D. ve Yasin İlbaş, Sivas'ta bir vatandaşı oyalayarak 16 bin 300 lirasını çaldı. Olayın ardından şüpheliler kaçtıkları otomobil ile Adana'da yakalandı. Gözaltına alınan Fırat Ç., Hasan D., ve üzerinde Eray İ. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Yasin İlbaş sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği polisleri, Yasin İlbaş'ın 2010 yılında, 1.5 yaşındaki kızını kendisine göstermedikleri için kayınvalidesi Gülten Sansür'ü (43) öldürüp, boşandığı eski eşi Cemile Seçil Sansür'ü (20) yaraladığını ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevin'den 9 ay önce firar ettiğini öğrendi. Bu sürede içinde cezası kesinleşen İlbaş'ın ise 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Fırat Ç. ve Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Yasin İlbaş ise, cezaevine konuldu.

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Yakalanan yankesicilik şüphelisi, firari cinayet hükümlüsü çıktı

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