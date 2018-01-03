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Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 15:07 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Van’da yanında bebeği bulunan eşini tekmelerken amatör kamera tarafından görüntülenen şahıs gözaltına alındı. Şahsın rahatsızlığından dolayı yavaş yürüyen eşine tekmelediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında bir şahıs, hastane önünde pusette bebeği bulunan ve ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme attı. Kadın ağlamaya devam ederken, öfkeli şahıs ise tekme atmaya devam etti. Kadının “tamam ayıptır” sözlerine rağmen şahıs, kadının üzerine yürüyerek şiddet göstermeye devam etti. Kucağına bebeğini alan kadın hastane önünden hızla ayrılırken, yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Van Valiliği, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen kadına şiddetolayı ile ilgili açıklama yaptı.

Kadının eşi olduğu belirtilen A.P.’nin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 12.00 sıralarında Arıtoprak Mahallesi’nde yakalandığı açıklandı. A.P.’nin eşinin yavaş yürümesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını ve darp etiğini belirtildiği kaydedilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 02.01.2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapılmıştır. Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs 03.01.2018 günü 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesinde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hastaneye 2 aylık bebekleri N.P.’yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

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Van tekme kadın tekmeci adam

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