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Yakalanınca pencereden atlayan 'joker' adayın ayakları kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, başka bir adayın yerine ehliyet sınavına girmek isteyince gözaltına alınan, kelepçe takılırken polisin elinden kurtulup kaçmak için birinci katın penceresinden atlayan Mehmet B.'nin (22), ayakları kırıldı.

Yakalanınca pencereden atlayan 'joker' adayın ayakları kırıldı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, başka bir adayın yerine ehliyet sınavına girmek isteyince gözaltına alınan, kelepçe takılırken polisin elinden kurtulup kaçmak için birinci katın penceresinden atlayan Mehmet B.'nin (22), ayakları kırıldı. Mehmet B., hastanede tedaviye alındı.
​Olay, geçen hafta Bandırma Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Adaylar, yazılı sınav öncesi kimlik kontrolü için salon önünde iki sıra oluşturdu. Kontrol sırasında, Adanalı olan Mehmet B.'nin, Abdullah A.'nın (18) yerine sınava girmeye çalıştığı tespit edildi. 'Joker' aday olduğu ortaya çıkan Mehmet B., polis tarafından yakalandı. Ellerine kelepçe takıldığı sırada polisin elinden kurtulan Mehmet B., binanın birinci katında, açık pencereden atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten merdivenlere düşen Mehmet B., yaralandı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet B.'nin iki ayağında da parçalı kırık belirlendi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Yakalanınca pencereden atlayan 'joker' adayın ayakları kırıldıYakalanınca pencereden atlayan 'joker' adayın ayakları kırıldıYakalanınca pencereden atlayan 'joker' adayın ayakları kırıldıYakalanınca pencereden atlayan 'joker' adayın ayakları kırıldı

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