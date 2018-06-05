Yakılan cesedin sırrı çözüldü

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de geçtiğimiz Nisan ayında öldürüldükten sonra yakılmış olarak bulunan Yusuf Işık cinayetiyle ilgili 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 2002 yılında Portekiz'de hapiste olan bir yakınlarını kurtarmak için 51 bin dolar alarak ortadan kaybolduğunu iddia ettikleri Yusuf Işık'ı Sultangazi'deki evinden kaçırdıkları ve öldürdükleri tespit edildi. Şüpheliler arasında birçok uyuşturucu operasyonunda ismi geçen U.Ç.'nin yeğenlerinin de bulunduğu öğrenildi.

YAKILMIŞ CESET BULUNMUŞTU

Sarıyer'de 21 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda, ormanlık alanda yakılmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan parmak izi incelemesi sonucu Yusuf Işık adlı kişiye ait olduğu belirlenmişti. Yusuf Işık'ın tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edilmişti. Yusuf Işık'ın daha önceden dolandırıcılık suçundan 30 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 GÜN ÖNCE EVİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRILMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülmeden 2 gün önce Sultangazi ilçesinde evinin önünden kaçırıldığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin, Yusuf Işık'ın yanına yaklaşarak elindeki poşeti yere atıp zorla bir otomobile bindirdikleri ve uzaklaştıkları görüldü.