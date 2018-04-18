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Yakılarak öldürülen iş adamının eşi ve çocukları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

İzmir’de iş adamı Cihat Murat Ö.’yü önce bayıltıp sonra yakarak öldürdükleri iddia edilen eşi, 2 çocuğu ve Coşkun G.

İzmir’de iş adamı Cihat Murat Ö.’yü önce bayıltıp sonra yakarak öldürdükleri iddia edilen eşi, 2 çocuğu ve Coşkun G. isimli şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir’in Torbalı ilçesinde yanmış cesedi bulunan iş adamı Cihat Murat Ö’ün (46), eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti. Olayın ardından eşi Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. isimli şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
Şüpheli 4 kişi bu sabah savcılığa sevk edildi. Daha önce jandarmada gözaltındayken ifade vermeyen anne ve oğulları savcılıkta da susma haklarını kullandı. Jandarma ifadesinde korkunç cinayeti itiraf eden Coşkun G. ise, aynı ifadeyi savcılıkta kabul etti. Mahkemeye sevk edilen Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diri diri yakmışlar
İddiaya göre, 14 Nisan akşamı anne ve oğulları, Murat Ö.’ün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuyakalan babaya bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlandı. Talihsiz işadamı, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile, Murat Ö.’yü de içine bırakarak ateşe verdi.

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