Yakılarak öldürülen işadamı defnedildi

İzmir’de eşi ve 2 çocuğu tarafından yakılarak öldürülen işadamı Murat Ö.’nün cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

İddiaya göre, eşi ve 2 çocuğu tarafından bayıltılıp daha sonra aracın içerisinde yakılan işadamı Murat Ö.’nün (46) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Torbalı’ya getirildi. Ertuğrul Mahallesi Cami’inde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesi tarafından katledilen Murat Ö.’nün ağabeyi Cavit Ö.’nün ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından işadamı Murat Ö., son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze Torbalı Mezarlığına defnedildi.

Bu arada, korkunç cinayetin failleri olduğu iddiasıyla dün savcılığa sevk edilen eşi Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.