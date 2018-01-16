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Yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 01:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) – BOLU'da yakınlarının haber alamadığı 68 yaşındaki Salahattin Çavdar yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Tabaklar Mahallesi Karakoç Sokak'ta yalnız yaşayan Salahattin Çavdar'dan yaklaşık 10 saattir haber alamayan oğlu, durumu komşularına haber verdi. Komşuları 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Selahattin Çavdar'ın zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. 1'inci kattaki evin penceresine merdiveni dayayan itfaiyeci, pencereden girip kapıyı açtı. İçeri giren polis ve 112 Acil ekibi, evin mutfağında Selahattin Çavdar'ın cesedi ile karşılaştı. Salahattin Çavdar'ın cesedi polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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