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Yakıt deposundan esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yol uygulamasında durdurulan aracın deposundan 4 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Şanlıurfa’da yol uygulamasında durdurulan aracın deposundan 4 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yakıt deposunda gizlenmiş 4 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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