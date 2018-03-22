Yakıt deposundan esrar çıktı

Şanlıurfa’da yol uygulamasında durdurulan aracın deposundan 4 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yakıt deposunda gizlenmiş 4 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia
Çiftlik Bank 'üssüne' baskın! 'Tosuncuk' onu da dolandırmış
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum