Yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

Sivas’ta polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada üçüncü bir yakıt deposuna zulalanmış 3 bin 739 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılarla mücadelesini sürdüren Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerindeki kontrol noktasında bir seyahat firmasına ait otobüsü durdurdu. Yapılan aramada otobüsün alt kısmında bulunan üçüncü yakıt deposuna zulalanmış şekilde 3 bin 739 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Daha önce de kaçakçılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen otobüse el konularak sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.