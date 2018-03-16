Yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

Sivas’ta polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada üçüncü bir yakıt deposuna zulalanmış 3 bin 739 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılarla mücadelesini sürdüren Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerindeki kontrol noktasında bir seyahat firmasına ait otobüsü durdurdu. Yapılan aramada otobüsün alt kısmında bulunan üçüncü yakıt deposuna zulalanmış şekilde 3 bin 739 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Daha önce de kaçakçılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen otobüse el konularak sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
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