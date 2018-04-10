Öte yandan kaza sonrası CHP'li Meclis üyeleri yandaki iki restoranın kazık çakarak denize doğru büyütüldüğü belirtti, suç duyurusunda bulundu.

Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler...

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3 / 34 İstanbul Boğazı’nda cumartesi günü Malta bayraklı, Vitaspirit adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’yla ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden iki kişilik ekip dün inceleme başlattı.

4 / 34 Kaza sonrası temeli sarsılan, duvarlarında ağır hasar bulunan yalının denize doğru kaydığı tespit edildi.

5 / 34 Ayrıca yalının restoran tarafında bulunan taşıyıcı duvarlarında eğilmeler belirlendi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri yalı sahiplerine kayma ve yıkılmalara karşı önlem alınması için çalışma izin verdi.

6 / 34 Kazayı değerlendiren Türk Kılavuz Kaptanları Derneği Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Saim Oğuzülgen, “Kaza çok hafif atlatıldı. Şayet geminin karinesi yarılıp yakıtı denize aksaydı bugün İstanbul Boğazı’nda ciddi bir çevre kirliliğinden söz ediyor olacaktık” dedi.

7 / 34 Kaza konusunda kimsenin yapabilecek bir şeyi olmadığını söyleyen Oğuzülgen şöyle konuştu: “Geminin 12 mil civarı sürati var, 20 kilometreye denk gelir. 50 bin tona yakın yükünün olduğunu da düşündüğümüzde bu gücü tutabilecek bir güç o mesafede pek yok. ‘Demir atsa tutardı’ gibi tartışmalar yapılıyor ama bence öyle bir ortamda hiçbir gemi kaptanı o demiri atma cesaretini gösteremez. Çünkü arkasından gelen akıntı var ve demir attığı zaman akıntıyla dönecek, bu kez geminin kıç tarafı sahile çarpacaktı. Gemilerin bu alanlarında makine dairesinin, yakıt tanklarının olduğu daha boş alanlar vardır. Bu daha büyük komplikasyonlara yol açabilirdi.”

8 / 34 YALIYA çarpan Malta bandıralı ‘Vitaspirit’ yük gemisinin sahibi görünen Yunan şirketi ‘Vita Management’ şirketi kaza için üzüntüsünü dile getirdi. Açıklamada geminin ana makinesindeki sorun üzerine rotasından çıktığı belirtilirken yardımları için Türk makamlarına teşekkür edildi.

9 / 34 KAZA, KAZIĞI ORTAYA ÇIKARDI FATİH Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçerken kuru yük gemisinin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpma görüntüleri yayınlanınca, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri, yalıya komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak denize doğru büyütüldüğünü tespit etti.

10 / 34 Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan, İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne kaçak büyümeyi ihbar ettiler.

11 / 34 CHP’li üyeler, suç duyurusunda şu soruları yöneltti: “Söz konusu taşınmaz ve alanlarda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Taşınmazlarla ilgili müdürlüğünüz ve diğer kurumlar tarafından izinlere aykırı yapılaşmaya karşı işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?” (Fatma AKSU / İSTANBUL)

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13 / 34 Tarihçi ve seyahat seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ise 'insanın içi acıyor' diyerek feci kazayı şöyle yorumlamıştı:

14 / 34 Tonguç, Malta bayraklı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın Boğaz'ın en güzel yalılarından birisi olduğunu ifade ederek, yalının böyle bir kazaya kurban gitmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

15 / 34 Yalıya ismini veren Hekimbaşı Salih Efendi'nin, Osmanlı Devleti'nde açılan ilk tıp okulundan mezun, üç sultanın doktorluğunu yapmış çok önemli bir isim olduğunu anlatan Tonguç, "Bunların içinde 2. Mahmud ve 1. Abdülhamid de var. Salih Efendi, Sultan 1. Abdülmecid 1861 yılında tüberkülozdan öldüğünde saray başhekimiymiş" bilgisini verdi.

16 / 34 Saffet Emre Tonguç, yalının bahçesinde yetiştirilen bir gül olduğunu ve bu gül türünün 'Hekimbaşı gülü' diye anıldığını anlattı.

17 / 34 Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı 'Binbir Gece'de dizisinde ve son olarak Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı filminde kullanıldı.

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