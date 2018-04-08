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YALIYA ÇARPAN GEMİ AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLETİLİYOR

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi Ahırkapı açıklarında bekletiliyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi Ahırkapı açıklarında bekletiliyor. Gemi dün akşam saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından Ahırkapı'ya çekilmişti.

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