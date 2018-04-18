Yalıya çarpan geminin haczine yapılan itiraz tespit raporundan sonra karara bağlanacak

İstanbul Boğazı’nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan gemi hakkında alınan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararının indirilmesine yönelik yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, bilirkişinin tespit raporundan sonra karar verilmesine hükmetti.

Beykoz’daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli geminin avukatı, yalı maliklerinin başvurusu üzerine alınan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz etmişti. Rakamın uluslararası anlaşmalar seviyesine indirilmesini yönelik açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan gemi sahibinin avukatı Fehmi Ülgener, “Gemi sahibinin veya kaptanın söz konusu kazada kasıtlı olarak hareket ettiğine yönelik herhangi bir bulgu olmamıştır. Uluslararası anlaşmalarda donatanın (gemi sahibi) sınırlı sorumluluğu vardır, 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararında indirime gidilmesini talep ediyoruz” dedi.

Bu beyana karşılık söz alan yalı maliklerinin avukatlarından Nazlı Selek ise, ihtiyati haciz nedenlerinin yasada belirtildiğini kaydederek, karşı tarafın hesaplamasının 2015’teki artırıma uygun yapılmadığını, aksinin kabul edilmesi halinde bile bu rakamın 33 milyon dolar olması gerektiğini söyledi. Selek ayrıca, yalının gerçek zarar miktarının henüz belirlenmediğini ancak gözle görülür şekilde yalının tam zayi olduğunu belirtti.

Gemi avukatı Ülgener de, “Yaşanan kazada yalının mülkü hasar gördü ancak toprağıyla birlikte çökmemiştir. Tadilatla birlikte eski haline döndürülebilir, ancak istenen 50 milyon dolar çok fahiş bir rakamdır” dedi.

Tarafların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişiye gönderilen tespit raporunun mahkemeye sunulmasından sonra söz konusu itirazın dosya üzerinden değerlendirilerek karara bağlanmasına hükmetti.