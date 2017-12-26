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'Yalnız Kurt' yakalandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 08:28 | Son Güncelleme 5 saat önce

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda kendilerine ‘Yalnız kurt’ ismini veren yılbaşında eylem hazırlığında olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipler, terör örgütü DEAŞ’ın Doğankent Mahallesi yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda destek veren Özel Harekat timleri, duvarlardan atlayarak söz konusu evlere baskın düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve kendilerine ‘Yalnız kurt’ ismini veren, Avrupa’daki gibi arabalı, bıçaklı katliam yapma ihtimali olan 2’si Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıları, yılbaşı için eylem planladıkları ve Suriye’ye eleman temin ettikleri öğrenilirken çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar arasında Doğankent Mahallesi yapılanmasının sözde emiri M.A’ın olduğu öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin arından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
terör Suriyeli adana DEAŞ yalnız kurt

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu pislikleri bu ülkeye sokan herkesi Allah a havale ediyorum hakkım sonuna kadar haram olsun
@zozey23 -- bu pislikler derken pkk ve dhkpc yi de ekleyelim.. hepsi bu ülke için çok büyük tehlike.. "" benden olan iyi terörist -- benden olmayan kötü terörist "" dersek bunlar dallanır, budaklanır yarın başımıza dert olurlar..
Tüm vatandaşlara sesleniyorum çevrelerinde oturan Suriyeli varsa dikkatli takip etsinler fazla kalabalık ve giren çıkan çok olan bi ev ise emniyete ihbar etsinler bu araplara güvenilmez alayı terörist güzel ülkemi mahvetmek için gönderildiler...
Haber başlığınızı değiştirin, çakallar ne zaman kurt oldu....
bunları müslüman diye memlekete alanlara sormak lazım yav deaşıda tacizciside hertürlü pisliğide bu suriyelilerden çıkıyor hala bu millet akıllanmıyor peeeesssss
Yanlız kurt abd de otelde abd vatandaşlarını vuran bir abd liydi abd kahpelik peşinde heralde
o ykaladıklarınızı bır guzel bnztın sora o 2 erkek musveddesınıde akp adana ıl baskanlıgının onune atın akplıler sahıp cıkacktr yok ole ummetcılık bnlrı basımıza bela eden onlrdır cok ıstıorlarsa alıp bslesınler kızları vrsada o erkek musveddelerıyle evlendırsınlr bızde ınnlım:D
sorgulayıp kafalarına sıkıcaksın bu pisliklerin..içerde bunlara verilen o ekmeğe suya yazık boşa israf:(((
bunların neresi kurt ya hepsi birer lağım faresi...
3.5 MİLYON Suriyeliyi bir vatandaş olarak bana sormadan ülkeme sokanları, bunlara benim vatandaşımdan daha üstün hizmet edenleri, ülkemde serbestçe dolaştıranları ''KINIYORUM''. -Ben sosyal güvence için yıllarca pirim yatırdım -Ben çocuklarımı okutmak için ''HARÇ'' ödedim ve hala ödüyorum. -Benim çocuklarım üniversitede okumak için sınava girdi. -Ben hastanede sıra bekliyorum. -Ben vergi veriyorum. Peki bu davetsiz misafirler? Peki ne zaman ülkelerine dönecekler? KABUL ETMİYORUM VE KINIYORUM!!!
@16iyisekiz at hırsızları ve şakşakçıları Ensar ve Muhacir der ve susturur insanları
Adamlar Türklüğü unuturabilmek adına terörle bağdaştırılmadık bir değer bırakmamaya and içmişler. Kurt Türkçülüğün kutsal sembollerindendir bunlar Türk mü ki yalnız kurt olsun. Ama suç bizde biz onların kutsallarını terörle bağdaştırmazsak onlar yapar diyeceğimde milletime onların seviyesine inmek yakışmaz. Elbet yalnız kurt gelir acelesi ne dünyanın anlamadım adı kendinden önce efsaneleştiriliyor yalan yanlışla karalanarakta olsa. Ama unuttukları şey kurt ve çamur et tırnak misali kurtta iz yapmaz istedikleri kadar atsınlar.
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