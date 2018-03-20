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Yalnız yaşadığı depoda, sandalye üzerinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

ADANA'da 20 yıldır bir depoda yanlız yaşayan Yılmaz Gökçe (59) oturduğu sandalyede ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı depoda, sandalye üzerinde ölü bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da 20 yıldır bir depoda yanlız yaşayan Yılmaz Gökçe (59) oturduğu sandalyede ölü bulundu.
Olay, Seyhan ilçesi Çaputcu Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıl önce eşinden ayrılan Yılmaz Gökçe, depo olarak kullanılan tek odalı yerde yaşamaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla geçinen Gökçe, öğle saatlerinde oturduğu sandalye üzerinde yaşamını yitirdi. Komşuları ise haber alamadıkları Gökçe'yi, sandalyede hareketsiz halde oturur görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Gökçe'nin öldüğünü belirledi. Yılmaz Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yalnız yaşadığı depoda, sandalye üzerinde ölü bulunduYalnız yaşadığı depoda, sandalye üzerinde ölü bulunduYalnız yaşadığı depoda, sandalye üzerinde ölü bulundu

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