Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 1 çocuk annesi Fatma Turhal (40), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi. Akgün Apartmanı'nda yalnız yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Fatma Turhal'ı geçen cumadan beri görmeyen komşuları, evin ışıklarının açık olduğunu fark edince kapıyı çaldı ancak açan olmayınca polise haber verildi. İhbarla gelen polis, itfaiyenin kapıyı açmasıyla girdiği evde kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Turhal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 1 çocuk annesi Fatma Turhal'ın 10 yıl önce eşinden boşandığı belirtildi.
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