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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 18:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da komşularının iki gündür haber alamadığı Pakize Ceylan (76), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Atatürk Mahallesi'ndeki Gözde Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan Pakize Ceylan'dan haber alamayan komşuları, merak edip, zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca, apartman sakinleri polise bildirdi. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle açık pencereden daireye girdiğinde, Ceylan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pakize Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pakize Ceylan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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