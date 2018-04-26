Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde, bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kadriye Mahallesi 580/1 Sokaktaki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 64 yaşındaki Halil İbrahim Bakış’tan birkaç gündür haber alamayan kardeşi Muzaffer Bakış, kontrol etmek için abisinin evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca eve giren Muzaffer Bakış, ağabeyi Halil İbrahim Bakış’ı yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakış’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Bakış’ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

