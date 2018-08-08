HABER

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 22:48 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, Ali Türkmenelli (58), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, Ali Türkmenelli (58), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evden kötü kokuların geldiğini fark eden apartman sakinleri, Ali Türkmenelli'nin kapısı çaldı. Defalarca zile basan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. Çilingir eşliğinde eve giren polisler, salonda Türkmenelli'nin cesediyle karşılaştı. Türkmenelli'nin cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Türkmenelli'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunduYalnız yaşadığı evde ölü bulunduYalnız yaşadığı evde ölü bulundu

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (3)Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (3)
İnegöl'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıİnegöl'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.