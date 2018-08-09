Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, Ali Türkmenelli (58), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evden kötü kokuların geldiğini fark eden apartman sakinleri, Ali Türkmenelli'nin kapısı çaldı. Defalarca zile basan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. Çilingir eşliğinde eve giren polisler, salonda Türkmenelli'nin cesediyle karşılaştı. Türkmenelli'nin cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Türkmenelli'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli
Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti
Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum