Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da fırıncı 55 yaşındaki Abuzer Yıldırım, yalnız yayadığı evde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Yıldırım'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbarla eve gelen polis, çilingir yardımıyla açılan kapının ardındaki Yıldırım'ın yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
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