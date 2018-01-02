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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta işçi emeklisi Muharrem Vehbi Artar (67), tek başına oturduğu evinde ölü bulundu.

Kent merkezinde Mehmet Paşa Mahallesi, Sevda Sokak'ta bulunan ahşap iki katlı müstakil evin giriş katında yalnız yaşayan Muharrem Vehbi Artar'dan 3 gün boyunca haber alamayan arkadaşları endişelendi. Arkadaşları kontrol etmek için Artar'ın evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. Polislerin çilingir yardımıyla girdiği evde, Vehbi Artar oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Artar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vehbi Artar'ın cesedi evdeki inceleme sonrası otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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