HABER

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 23:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde Mürüvvet Gülgün (74), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında Çiçek Mahallesi Ord.Prof. Ekrem Akurgal Caddesi numara 62'deki bir apartman dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mürüvvet Gülgün'ün evinden gelen kötü kokular üzerine, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kapıyı açan olmayınca, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, yoğun kötü koku nedeniyle gaz maskesi takarak kapıyı açtı, Gülgün'ün cansız bedeni ile karşılaştı.

Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Mürüvvet Gülgün'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evinden kötü kokular gelince komşuları fark etti! Yaşlı kadın...

Evinden kötü kokular gelince komşuları fark etti! Yaşlı kadın...

Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme

Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.