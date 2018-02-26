Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, arkadaşlarının uzun süredir haber alamadığı Hakan Ercip (19), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Cemaliye Mahallesi, Şehit Şevket Özmen Sokak'taki apartman dairesinde yalnız yaşayan Hakan Ercip'ten uzun süre haber alamayan arkadaşları, öğle saatlerinde evine gitti. Kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen açan olmayınca endişelenen Ercip'in arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polislerin kapıyı açmasıyla eve girildi. Hakan Ercip, yerde hareketsiz yatarken, bulundu. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Ercip'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının da olay yerine gelip, inceleme yapmasının ardından Hakan Ercip'in cenazesi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakan Soylu'nun istifa söylentilerinin arkasındaki kriz ne?
Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi
Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!
Sporu bırakıp cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı, pistlere geri dönüyor
ABD 4 aydır bu olayı çözmeye çalışıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Sualtındaki gizemli dünya açığa çıkıyor
Sevgilisinin oğluna tecavüz edip öldürdü!
İş adamı ve eşinin Türkiye tatili kabusa döndü
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Okuyucu Yorumları 0 yorum