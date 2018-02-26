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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 17:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, arkadaşlarının uzun süredir haber alamadığı Hakan Ercip (19), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, arkadaşlarının uzun süredir haber alamadığı Hakan Ercip (19), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Cemaliye Mahallesi, Şehit Şevket Özmen Sokak'taki apartman dairesinde yalnız yaşayan Hakan Ercip'ten uzun süre haber alamayan arkadaşları, öğle saatlerinde evine gitti. Kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen açan olmayınca endişelenen Ercip'in arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polislerin kapıyı açmasıyla eve girildi. Hakan Ercip, yerde hareketsiz yatarken, bulundu. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Ercip'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının da olay yerine gelip, inceleme yapmasının ardından Hakan Ercip'in cenazesi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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