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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde yalnız yaşayan Erkan Cinbaş (46), evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde yalnız yaşayan Erkan Cinbaş (46), evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet izi bulunmayan Cinbaş'ın cansız bedeni otopsiye gönderildi.
Tire'de Ertuğrul Mahallesi Öncü Sokak'ta yalnız yaşayan 2 çocuk babası Erkan Cinbaş'tan haber alamayan yakınları kontrol için evine gitti. Kapı zilini çalan, telefonla da Cinbaş'a ulaşamayan yakınları, meraklanıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Erkan Cinbaş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cinbaş'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet izi bulunmayan Erkan Cinbaş'ın cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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